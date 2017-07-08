Akhisar, Miguel Lopes'in tapusunu aldı
Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Portekizli Miguel Lopes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak oynayan Lopes'in Sporting Lisbon'dan transfer edilerek oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor formasıyla 31 lig maçına çıkan Portekizli futbolcu 3 gollük performans sergiledi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:29
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
karakter hem aykutu kov almam de al değişim diye sık emreyi kov geri al :D fb baya karakli klub müş de haberimiz yokmuş !!! :D değişim diye diye :D
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
CANARİES ŞAKA SANIRIM
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Bony yeniden gündemde
Toplam 5
Yorum
advers Bu takımda yeniden bir mağara adamı istemiyoruz . Olcay'dan yeni kurtulduk ! O EĞRİ BÜĞRÜ SAÇLARI İLE TOPA DÜZGÜN KAFA BİLE VURAMAZ !
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