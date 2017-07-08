 Akhisar, Miguel Lopes'in tapusunu aldı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Akhisar, 'in tapusunu aldı

    Akhisar, Miguel Lopes'in tapusunu aldı

    Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Portekizli ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak oynayan Lopes'in Sporting Lisbon'dan transfer edilerek oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor formasıyla 31 lig maçına çıkan Portekizli futbolcu 3 gollük performans sergiledi.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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