 Akhisar, Miguel Lopes ile anlaşmaya vardı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Akhisar, ile anlaşmaya vardı

    Akhisar, Miguel Lopes ile anlaşmaya vardı

    Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiraladığı ’i bonservisi ile birlikte tekrar takıma kazandırdı.

    'da geçen sezon üstün bir performans sergileyerek teknik heyetin beğenisi kazanan ve Okan Buruk'un mutlaka takımda istediği sağ bek ile masaya oturan yöneticiler oyuncuyu tekrar takıma kazandırdı.

    Akhisar Belediyespor yönetimi Sporting Lizbon'dan bonservisi ile birlikte aldığı Miguel Lopes ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Akhisar Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Miguel Lopes'i kulübümüz Sporting Lisbon'dan transfer ederek 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:44
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