Akhisar, Miguel Lopes ile anlaşmaya vardı
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiraladığı Miguel Lopes’i bonservisi ile birlikte tekrar takıma kazandırdı.
Akhisar Belediyespor yönetimi Sporting Lizbon'dan bonservisi ile birlikte aldığı Miguel Lopes ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Akhisar Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Miguel Lopes'i kulübümüz Sporting Lisbon'dan transfer ederek 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:44
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
Tsli. Hikmet K.tapelerde ismi var. FB nin gönderiği 500 bin usd. Alanzinyo o gölü atmasaydı geri iade edilmezdi.Kalkavan rizeli değil kesin FB li.
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 26
Yorum
öğretici pepe kim ?
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
reis hayal dünyasından çık başkan rize küme düştü sizin başarısızlığınız trabzonspora çamur atacak adamın aklını alırlar
Akhisar, Miguel Lopes ile anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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