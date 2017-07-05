 Akhisar'da masterler buluşması – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'da masterler buluşması

    Akhisar'da masterler buluşması

     1970 Masterler Takımı ile Güneydoğu Masterler Karması, geçen yıl aralık ayında Malatya-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 36 yaşında yaşamını yitiren Şehmus Özer anısına cuma günü dostluk maçı oynayacak.

    Belediyespor'un Süper Lig'e yükseldiği 2011-12 sezonunda yeşil siyahlı formayı giyen ve attığı gollerle takımının başarısına önemli katkı sağlayan Şehmus'u unutmadıklarını belirten 1970 Akhisar Masterler Takımı Kaptanı Emin Kökçü, şunları söyledi:
    "Akhisar Belediyespor'da forma giydiği dönemde futbolculuğunun yanı sıra kişiliğiyle de ön plana çıkan Şehmus Özer'i anmak için Güneydoğu Masterler Karması'nı Akhisar'a davet ettik. Cuma günü Gölet Futbsol Sahası'nda Şehmus'u anarken, yeni dostlukların da temelini atmış olacağız.

    Akhisarlı tüm futbolseverleri bu karşılaşmaya davet ediyoruz."
    Erken yaşta yaşamını yitiren ve ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Şehmus Özer, Ege'de Akhisar Belediyespor'un yanı sıra Altay ve Karşıyaka'da da oynamıştı.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:15
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