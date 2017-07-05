Akhisar'da masterler buluşması
Akhisar 1970 Masterler Takımı ile Güneydoğu Masterler Karması, geçen yıl aralık ayında Malatya-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 36 yaşında yaşamını yitiren Şehmus Özer anısına cuma günü dostluk maçı oynayacak.
Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'e yükseldiği 2011-12 sezonunda yeşil siyahlı formayı giyen ve attığı gollerle takımının başarısına önemli katkı sağlayan Şehmus'u unutmadıklarını belirten 1970 Akhisar Masterler Takımı Kaptanı Emin Kökçü, şunları söyledi:
"Akhisar Belediyespor'da forma giydiği dönemde futbolculuğunun yanı sıra kişiliğiyle de ön plana çıkan Şehmus Özer'i anmak için Güneydoğu Masterler Karması'nı Akhisar'a davet ettik. Cuma günü Gölet Futbsol Sahası'nda Şehmus'u anarken, yeni dostlukların da temelini atmış olacağız.
Akhisarlı tüm futbolseverleri bu karşılaşmaya davet ediyoruz."
Erken yaşta yaşamını yitiren ve ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Şehmus Özer, Ege'de Akhisar Belediyespor'un yanı sıra Altay ve Karşıyaka'da da oynamıştı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:15
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
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İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Akhisar'da masterler buluşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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