Akhisar'da Vaz Te krizi

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk antrenmanından önce basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Eryüksel, geçen sezon Porto'dan kiralanan sağ bek Miguel Lopes'in bonservisini aldıklarını, Portekizli futbolcunun önümüzdeki günlerde Akhisar'a gelerek sözleşme imzalayacağını açıkladı.



Başkan Eryüksel, bu arada geçen sezon ligde ve kupada 25 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Ricardo Vaz Te'nin fiyatını ikiye katladığını, bu yüzden henüz anlaşma sağlanamadığını açıkladı.



Takım içi dengeleri bozmamak için Vaz Te'nin üzerini çizen yönetim alternatif arayışına girerken Eskişehirspor'dan ayrılan Chikeluba Ofoedu'nun isminin gündeme geldiği bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, "Vaz Te olmazsa, Ofoedu da işimizi görür" mesajı üzerine harekete geçen yönetimin Nijeryalı golcü ile anlaşma zemini aradığı öğrenildi.



Denizlispor'dan alınan Alperen, Balıkesirspor'dan transfer edilen Eray ve kiralık gittikleri kulüplerden dönen oyuncularla birlikte 25 kişilik kadrosuyla çalışmalara başlayan yeşil siyahlı ekip, pazar günü 10 günlük ilk etap kamp için Erzurum'a gidecek.



BAŞKAN ERYÜKSEL: "3 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Akhisanr Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, futbolcu satmak için arayan menajerlerin tacizinden kurtulabilmek için zaman zaman telefonlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Denizlisporlu Alperen ve Balıkesirsporlu Eray'ın dışında 1 ön libero, 1 santrfor ve 1 kanat oyuncusu alıp transferi kapatacaklarını belirten Başkan Eryüksel, "Şu anda piyasa çok yüksek. Futbolcu ücretleri, deyim yerindeyse turfanda meyve-sebze fiyatı gibi. Bugüne dek yazılan çizilen hiçbir oyuncu ile görüşmemiz dahi olmadı. Menajerler ortalığı kızıştırıyor. Dediğim gibi biz 3 futbolcu alıp, kadroyu tamamlayacağız" dedi.