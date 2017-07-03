Akhisar Belediyespor topbaşı yaptı

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşunun ardından kuvvet çalışması yaptı.

Yeşil-siyahlı takımın yeni transferleri Alperen Babacan ile Eray Ataseven'in de katıldığı antrenmanda, özel işleri dolayısıyla bir gün fazla izin verilen Bertuğ Bayar yer almadı. Kiralıktan dönen Petar Grbic'in yanı sıra, 21 yaş altı takımından Onur Akdeniz ve Halil Yeral da idmana katıldı.

Yeni sezonla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon bıraktıkları yerden devam etmek istediklerini belirtti.

Kadroyu büyük ölçüde koruduklarını kaydeden Buruk, "Sezonu iyi bir yerde bitirdik. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Son 9 maçın 7'sini kazanan ve ligi 7. bitiren bir takım var. Bu çizgimizi yeni sezona yansıtmak istiyoruz. Takımdan ayrılan ve gelen arkadaşlar olacak fakat kadromuzu büyük ölçüde koruduk." ifadelerini kullandı.

Transferler hakkında açıklama yapan Buruk, "Miguel Lopes ile yeniden anlaştık, önümüzdeki günlerde aramıza katılacak. Sokol Cikalleshi önemli bir oyuncu, kendi takımıyla beraber kampa gidecek. Şartlar oluşursa Cikalleshi'yi yeniden kadromuzda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Ricardo Vaz Te konusunda büyük fedakarlıklar yaptıklarının altını çizen Buruk, kulübün şartlarına uygun ortam oluşması durumunda Portekizli oyuncuyu yeniden kadroda görmek istediklerini kaydetti.

Transfer konusunda alternatif oyuncularla da görüştüklerini bildiren Okan Buruk, "Forvet ve kanat bölgesi için alternatif olarak görüştüğümüz oyuncular var. Yabancı oyuncular Türkiye ismini duyduğu anda fiyatı ikiye katlıyor. Doğru isimlerle anlaşarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncular takıma ne kadar erken katılırsa faydası var." diyerek sözlerini tamamladı.