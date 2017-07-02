Akhisar Belediye onları istiyor!
Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı Lopes ve Cikalesshi'den vazgeçmiyor. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da gelecek sezon kadroda görmek istediğini vurgulayıp, "Kaptanımız Custodio da futbolu bıraktığı için orta sahayı mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor. İlk etap kampına kadar transferleri bitirmeliyiz" dedi.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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