Akhisar Belediye onları istiyor!

Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı Lopes ve Cikalesshi'den vazgeçmiyor. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da gelecek sezon kadroda görmek istediğini vurgulayıp, "Kaptanımız Custodio da futbolu bıraktığı için orta sahayı mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor. İlk etap kampına kadar transferleri bitirmeliyiz" dedi.