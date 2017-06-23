Akhisar, 3 hafta Manisa'da

Rehber Aşan, yaptığı bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda tesisin yapımı hızlı bir şekilde ilerliyor. Bazen 20 vinç aynı anda çalışıyor, tüm kapasiteyi zorluyoruz. İşlerimiz mühendislerimizin gözetiminde tam denetimli ve kontrollü gerçekleşiyor. Stadın çatı kısmında mebran döşeme işlemi de başladı. Ancak Akhisar Stadı'nın ağustos ayının ilk haftasında başlayacak lige yetişmesi zor görünüyor. Bizim öngörümüze göre, Akhisar Belediyespor ilk 3 maçından sonra stadında sahaya çıkabilecek."