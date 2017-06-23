 Akhisar, 3 hafta Manisa'da – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Akhisar, 3 hafta Manisa'da

    Akhisar, 3 hafta Manisa'da

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un yeni stadyumunun inşaatını yapan firmanın yetkilisi Rehber Aşan, yeşil siyahlı takımın ilk 3 maçını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

    Rehber Aşan, yaptığı bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda tesisin yapımı hızlı bir şekilde ilerliyor. Bazen 20 vinç aynı anda çalışıyor, tüm kapasiteyi zorluyoruz. İşlerimiz mühendislerimizin gözetiminde tam denetimli ve kontrollü gerçekleşiyor. Stadın çatı kısmında mebran döşeme işlemi de başladı. Ancak Akhisar Stadı'nın ağustos ayının ilk haftasında başlayacak lige yetişmesi zor görünüyor. Bizim öngörümüze göre, Akhisar Belediyespor ilk 3 maçından sonra stadında sahaya çıkabilecek."

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:55
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