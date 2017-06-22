 Bokila Cluj’a kiralandı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Bokila ’a kiralandı

    Bokila Cluj’a kiralandı
    Akhisar, 28 yaşındaki golcüsü Jeremy Bokila'yı Romanya'dan CFR Cluj'a bir yıllığına kiraladı. Tolunay Kafkas döneminde gelen Kongolu golcü, yeşil-siyahlılarda 5 maçta oynarken, gol atamadı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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