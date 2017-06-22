 Akigo’nun gözdesi Cikalleshi – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Akigo’nun gözdesi

    Akigo’nun gözdesi <a href="/index/cikalleshi?id=d6efc94a-c4df-4249-9bec-937a183a4a54" class="" rel="tag">Cikalleshi</a>
    Okan Buruk yönetiminde ligde son dönemin flaş takımı olan Akhisar'da bu başarının pay sahiplerinden Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi el üstünde. Başkan Hüseyin Eryüksel, "Biz Başakşehir ile anlaşıp Cikalleshi ile devam etmek istiyoruz" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
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