Okan Buruk yönetiminde ligde son dönemin flaş takımı olan Akhisar'da bu başarının pay sahiplerinden Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi el üstünde. Başkan Hüseyin Eryüksel, "Biz Başakşehir ile anlaşıp Cikalleshi ile devam etmek istiyoruz" dedi.