 Akigo’nun Walter ısrarı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Akigo’nun Walter ısrarı

    Akigo’nun Walter ısrarı
    Okan Buruk'un gelmesiyle büyük çıkış yakalayan Akhisar, aradığı forveti Portekiz'de buldu. Vitor Pereira'nın ısrarla F.Bahçe'ye istediği için kulübü Porto ile görüşmelere başladı. Geçen sezon Brezilya'da A.Goianense'de kiralık oynayan 27 yaşındaki golcü için olumlu haber gelirse, transfer edilecek.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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