Akhisar, Bokila'yı kiralık verdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, 28 yaşındaki oyuncusu Jeremy Loteteka Bokila'yı Romanya 1. Lig ekiplerinden CFR Cluj'a bir yıllığına kiraladı.
Akhisar Belediyespor, geçen sezon Tolunay Kafkas döneminde devre arasında Çin Süper Lig takımı Guangzhou'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Jeremy Loteteka Bokila'yı 1 yıllığına kiralık olarak verdi. Akhisar Belediyespor'da 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jeremy Bokila, yeşil-siyah forma ile süper ligde 4 maçta 60 dakika forma şansı bulurken forvet oyuncu golle tanışamadı. Ayrıca Bokila Türkiye kupasında 1 maçta 62 dakika şans buldu. İstediği performansı Bokila'da bulamayan Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, yönetime verdiği raporda daha önce yeni sezonda takımda istemediğini iletmişti. Akhisar Belediyespor'un kendisine takım bulması konusunda direktifte bulunan Jeremy Bokila'nın ise Romanya 1. Lig ekiplerinden CFR Cluj ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, oyuncunun kiralanması konusunda her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek 1 yıllığına kiralık anlaşmasının imzalandığını kaydetti.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yeni formalar ay sonunda satışa çıkıyor
Toplam 2
Yorum
ts Anket düzenlesinlerde taraftar seçsin formaları
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Fernandes bitti bitiyor
Toplam 18
Yorum
hakan eğer fb bu transferide yaparsa ben bu taraftar apoletimi sökerim arkadaş. bu ne bee dedeler takımına döndü takım. alınanların yaşına bakın
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Tete bitti bitiyor
Toplam 5
Yorum
Duhanfiliz Gelirse yıldız olur
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