Akhisar'da iki isim imzaladı
Akhisar Belediyespor, öncelik verdiği iç transfer çalışmalarında sözleşmesi sona eren Orhan Taşdelen ve Kadir Keleş'in sözleşmesini uzattı.
Akhisar Belediyespor yönetimi daha önce de Miral Samardzic, Kofi Adu ve Jeremy Bokila ile kiralıktan dönen ve sözleşmeleri devam eden Petar Grbic, Abdülkadir Özdemir ve Muhammet Burak Taşdemir'den takım bulmalarını istemişti.
Öte yandan yeşil-siyahlılar TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyen Alperen Babacan ile 4 yıllık ve Balıkesirspor'da forma giyen Eray Ataseven ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:51
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''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''
Toplam 20
Yorum
ahmet en büyük müjde sizin başkanlığı iş bilen birine devretmeniz olacak sayın başkan
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İsveç basınından G.Saray yorumu
Toplam 5
Yorum
AHMET GS Özbeklerden kurtulmadığı sürece işi zor. Snejder e 5 milyon euro çok diyor Serdar Aziz e aynı parayı gözü kapalı veriyor. Ne içmiş bunlar
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Skrtel piyangosu!
Toplam 10
Yorum
ddedde Defansa yerleştir M.Topalı ve Souzayı orta sahaya al iki yönlü futbolcular .futbol bukadar kolayken neden bu kadar zorlaştırıyorsunuz
Akhisar'da iki isim imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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