Akhisar Belediyespor'da iç transfer çalışmaları

Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta başında sözleşmeleri biten Ricardo Vaz Te, Tolga Ünlü, kaleci Bora Körk, Kadir Keleş ve Orhan Taşdelen'e son teklifleri sunduklarını ifade etti.

Sözleşmesi biten oyuncuları tekrar takımda görmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Eryüksel, şunları kaydetti:

"Sözleşmesi biten oyuncularımıza son tekliflerimizi yaptık, bayram arifesine kadar kararlarını bekliyoruz. Aksi taktirde biz de kendi yolumuzu belirleyip, alternatif transferlere yöneleceğiz. Bizim ilk amacımız bu oyuncularla devam etmek olacaktır. Kiralık olarak sözleşmesi sona eren oyuncularımız Miguel Lopes ve Sokol Cikalleshi ile ilgili girişimlerimiz de devam ediyor."

Eryüksel, Alper Babacan ve Eray Ataseven transferlerinin ardından 1 genç oyuncuyu daha takıma dahil etmek istediklerini de dile getirdi.