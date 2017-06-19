Akhisar Belediyespor'da iç transfer çalışmaları
Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, sözleşmeleri sona eren futbolculara son teklifleri yaptıklarını söyledi.
Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta başında sözleşmeleri biten Ricardo Vaz Te, Tolga Ünlü, kaleci Bora Körk, Kadir Keleş ve Orhan Taşdelen'e son teklifleri sunduklarını ifade etti.
Sözleşmesi biten oyuncuları tekrar takımda görmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Eryüksel, şunları kaydetti:
"Sözleşmesi biten oyuncularımıza son tekliflerimizi yaptık, bayram arifesine kadar kararlarını bekliyoruz. Aksi taktirde biz de kendi yolumuzu belirleyip, alternatif transferlere yöneleceğiz. Bizim ilk amacımız bu oyuncularla devam etmek olacaktır. Kiralık olarak sözleşmesi sona eren oyuncularımız Miguel Lopes ve Sokol Cikalleshi ile ilgili girişimlerimiz de devam ediyor."
Eryüksel, Alper Babacan ve Eray Ataseven transferlerinin ardından 1 genç oyuncuyu daha takıma dahil etmek istediklerini de dile getirdi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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İspanyol boğası Llorente
Toplam 19
Yorum
HASAN AL AL 32 YAŞINDA SENEYE ÇÖPE ATARSIN SANKİ BİRİLERİ KOMİSYON ALIYO GİBİ BU KADAR İNCE DOKUYAN KLÜBÜN 6 MİLYON EURO VERMESİ İZAHI VARMI
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 2
Yorum
GS Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır. Aksini söyleyen dediğine kendisi bile inanmaz. Ama laf olsun diye der.
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İspanyol boğası Llorente
Toplam 19
Yorum
ALİ DÜŞME HATTINDA OLAN Bİ KLÜP FUTBOLCUSUNDAN HAYIR GELİRMİ PARALARI BOŞA HARCAMAYIN BİRDE 6 MİLYON EURO BONSERVİS BU NE YAHU 32 YAŞINDA SEN
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