 Akigo’dan iki transfer – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Akigo’dan iki transfer

    Akigo’dan iki transfer
    Akhisar Bld., bir süredir TFF 1. Lig'den takibinde olan genç oyuncular Denizlisporlu sağ bek ve Balıkesirsporlu ön libero 'i renklerine bağladı. 20 yaşındaki Alperen 4, 24 yaşındaki Eray ise 3 yıllık ön mukavele imzaladı. Başkan Hüseyin Eryüksel, yeni sezon öncesi yaş ortalaması 28 olan kadroyu gençleştireceklerini vurguladı.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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