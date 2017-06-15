Akhisar Belediyespor'da 3 ayrılık
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşmeleri süren Bokila, Kofi Adu ve Miral Samardzic'ten kulüp bulmalarını isteyen Akhisar Belediyespor, 3 isimle daha yollarını ayırdı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:10
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En güzel gol Cenk Tosun'dan
Toplam 1
Yorum
vinyadur cenk 20m euro :)
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Asamoah harekatı
Toplam 9
Yorum
mantıklı biri Tamam kardeşim hemen hallediyoruz.
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En iyi sezonumdu
Toplam 3
Yorum
1907 hiç utanmada kalmamış avrupada oynuyoz ama fark edilmiyoz diyor birde çogül konuşuyor :d sen ÖNCE TOPA VURMASINI ÖĞREN
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