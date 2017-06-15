 Akhisar Belediyespor'da 3 ayrılık – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Akhisar Belediyespor'da 3 ayrılık

    Akhisar Belediyespor'da 3 ayrılık

    Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşmeleri süren Bokila, Kofi Adu ve Miral Samardzic'ten kulüp bulmalarını isteyen Akhisar Belediyespor, 3 isimle daha yollarını ayırdı.

    Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Petar Grbic, Boluspor'a kiralık giden Abdülkadir Özdemir ile Hatayspor'a 1 sezonluğuna verilen Muhammet Burak Taşdemir'in yeni yılda da takımda olmayacakları açıklandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bu futbolculrdan kulüp bulmaları istendi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:10
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