Akhisar Belediyespor'da 3 ayrılık

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşmeleri süren Bokila, Kofi Adu ve Miral Samardzic'ten kulüp bulmalarını isteyen Akhisar Belediyespor, 3 isimle daha yollarını ayırdı.

Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Petar Grbic, Boluspor'a kiralık giden Abdülkadir Özdemir ile Hatayspor'a 1 sezonluğuna verilen Muhammet Burak Taşdemir'in yeni yılda da takımda olmayacakları açıklandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bu futbolculrdan kulüp bulmaları istendi.