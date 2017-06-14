 Akhisar Belediyespor’da 2 transfer – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Akhisar Belediyespor’da 2 transfer

    Akhisar Belediyespor’da 2 transfer

    Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Akhisar Belediyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da forma giyen ile 4 yıllık ve Balıkesirspor’da forma giyen ile 3 yıllık prensipte anlaşmaya vardı.

    3 sezondur Denizlispor'da forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu , geçtiğimiz sezon ligde 20 maçta görev alırken U-18 Milli Takımında 2, U-21 Milli Takımında ise 5 maçta forma giydi. Öte yandan 3 sezondur Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ise geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta görev alırken U-19 Milli Takımında 5, U-20 Milli Takımında 2 ve U-21 Milli Takımında 1 kez görev aldı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar ile Zekeriya Güneş katıldı. Öte yandan resmi sözleşmelerin 2017-2018 sezonu transfer sezonunun başladığı 17 Haziran 2017 günü imzalanacağı bildirildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:46
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