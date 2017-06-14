Akhisar Belediyespor’da 2 transfer
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Akhisar Belediyespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da forma giyen Alperen Babacan ile 4 yıllık ve Balıkesirspor’da forma giyen Eray Ataseven ile 3 yıllık prensipte anlaşmaya vardı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
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Dirar imzaya geliyor
Toplam 18
Yorum
mehmetcik sizde yaşa taktınız. ne var yaşlarında daha 4 yıl oynarlar. önemli olan deneyim ve ustalık.
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Khacheridi atağı
Toplam 2
Yorum
01 madem o kadar çok anlıyonuz geçin siz yönetin...
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Dirar imzaya geliyor
Toplam 18
Yorum
FB AKSAKALLILAR CEMİYETİ FB AKSAKALLILAR CEMİYETİNE HOŞ GELDİNİZ CANLAR. NE TRANSFERLER DEĞİL Mİ DOSTLAR
Akhisar Belediyespor’da 2 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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