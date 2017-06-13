 ‘Yeni stat güç katar’ – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ‘Yeni stat güç katar’

    ‘Yeni stat güç katar’
    Başkanı , yeni stadyum inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini ve sezonun başlayacağı ağustos ayının ilk haftalarına yetişeceğini iddia ederek kombine biletleri yeni stadın oturma planına göre satacaklarını ifade etti. Eryüksel, "Yeni sezonda yeni stadımız bize büyük güç katacak. İnanıyorum ki iç sahada çok etkili olacağız" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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