Akhisar alternatif arıyor

Portekizli Vaz Te geride bıraktığımız sezon ligde 11, kupada 14, yarım sezon kiralık oynayan Arnavut Cikalleshi ligde 7 gol atarken, Lopes savunmada görev yapmasına rağmean fileleri 3 keaz sarstı. Başkan Hüseyin Eryüksel, üç futbolcuyla anlaşmak istediklerini ancak alternatif aramayı da ihmal etmediklerini söyledi. Eryüksel, "Haziran ayının sonuna kadar kadronun şekillenmesi için çalışacağız. Bu futbolcularla anlaşamazsak, listemizdeki alternatif isimlere yöneleceğiz" diye konuştu.