Akhisar alternatif arıyor
Spor Toto Süper Lig'de sözleşmesi sona eren Ricardo Vaz Te'nin yanı sıra Medipol Başakşehir'den kiralık gelen Sokol Cikalleshi ve Sporting Lizbon'dan kiralanan Miguel Lopes'i takımda tutmaya çalışan Akhisar Belediyespor, sürekli ilk 11'de yer bulan bu oyuncuların ayrılma ihtimalini düşünerek alternatif arıyor.
Portekizli Vaz Te geride bıraktığımız sezon ligde 11, kupada 14, yarım sezon kiralık oynayan Arnavut Cikalleshi ligde 7 gol atarken, Lopes savunmada görev yapmasına rağmean fileleri 3 keaz sarstı. Başkan Hüseyin Eryüksel, üç futbolcuyla anlaşmak istediklerini ancak alternatif aramayı da ihmal etmediklerini söyledi. Eryüksel, "Haziran ayının sonuna kadar kadronun şekillenmesi için çalışacağız. Bu futbolcularla anlaşamazsak, listemizdeki alternatif isimlere yöneleceğiz" diye konuştu.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:29
-
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 40
Yorum
Aaaaaa Aaaaa çok sasirdim surpriz oldu haftalardir bilinen bir sey Lyon kovdu baska kimse istemedi zaten mecburen emekliler takimina geldi huzur ev
-
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 40
Yorum
MNK BOŞ YORUMLARINIZI LİG BASLASIN ONDAN SONRA YAPIN BI GÖRELİM BAKALIM NASIL ADAM HEPINIZ KARALAMA POLİTİKASNDASINIZ.IYIKI ALMISIZ DEMEYN SNRA
-
Kameni önde
Toplam 7
Yorum
Fsb Bu adam33 yaşında alınıyorsa o yönetim kesinlikle haindir kim ne derse desin
Akhisar alternatif arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.