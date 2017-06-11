 Akhisar'da Battocchio sesleri – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Akhisar'da Battocchio sesleri

    Akhisar'da Battocchio sesleri

    Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Akhisar Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor.

    Lig bitiminde Miral Samardzic, Jeremy Bokila ve Kofi Adu ile yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açan yeşil siyahlıların, Fransa 2'nci Lig takımlarından Brest'te forma giyen Arjantin asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Cristian Damian Battocchio ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Profesyonel kariyerine Udinese'de başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'de Watford ve İtalya'da Virtus Entella takımlarında oynayan, son iki sezonda Brest'te forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun Akhisar'a menajerler tarafından önerildiği, yönetimin de teklife sıcak baktığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Brest'te 35 lig ve 4 kupa maçında görev yapan Battocchio rakip fileleri toplam 8 kez havalandırmayı başardı.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:07
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