Akhisar'da Battocchio sesleri
Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Akhisar Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor.
Profesyonel kariyerine Udinese'de başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'de Watford ve İtalya'da Virtus Entella takımlarında oynayan, son iki sezonda Brest'te forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun Akhisar'a menajerler tarafından önerildiği, yönetimin de teklife sıcak baktığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Brest'te 35 lig ve 4 kupa maçında görev yapan Battocchio rakip fileleri toplam 8 kez havalandırmayı başardı.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:07
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Van der Wiel sezonu erken açtı
Toplam 1
Yorum
Sürahi Bir kendine gel kaliteni göster ne taraftarı ne kendini ne de yönetimi üzme gözünü seveyim hadi.
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Arda'yı ben gönderdim
Toplam 8
Yorum
Kartall Fatih Terimi destekleyeceğim hiç aklıma gelmemişti. Aslında prim olayında bitmiş olması gerekirdi. Caner'de aklını başına alsın.
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Vermaelen atağı
Toplam 4
Yorum
Kartall Artık yaşlı değil, genç futbolcular da istiyoruz.
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