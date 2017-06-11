Akhisar Belediyespor, sözleşmesi biten oyunculara son tekliflerini sundu
Akhisar Belediyespor, iç transferde sözleşmesi sona eren oyunculara son tekliflerini sundu ve düşünmeleri için süre tanıdı.
Sözleşmeleri devam eden ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda Miral Samardzic, Kofi Adu ve Jeremy Bokila'ya takım bulmaları söyleyerek yollarını ayıran Akhisar Belediyespor yönetimi, sözleşmesi biten oyunculara da son tekliflerini sundu.
Akhisar Belediyespor'da Ricardo Vaz Te, Tolga Ünlü, Bora Körk, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen ile kiralık olarak gelen Sokol Cikalleshi ile Miguel Lopes'in takımla olan sözleşmeleri sona erdi.
Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, iç transferde tüm oyuncularla anlaşmak istediklerini ve son teklifleri kendilerine sunduklarını ifade ederek şunları kaydetti:
"Teknik heyetimin raporu doğrultusunda kulübün menfaatleri çerçevesinde sözleşmesi biten oyunculara son tekliflerimizi sunduk ve kararlarını bekliyoruz. Haziran ayının sonuna kadar kararlarını vermelerini bekliyoruz ki biz de ona göre bir transfer planı çizelim. Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bu başarı çıtasını yakalayan iskelet kadroyu da korumak istiyoruz ama hiçbir oyuncu da alternatifsiz değildir. Bizim için öncelik kulübüm menfaatleridir."
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:03
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Van der Wiel sezonu erken açtı
Toplam 1
Yorum
Sürahi Bir kendine gel kaliteni göster ne taraftarı ne kendini ne de yönetimi üzme gözünü seveyim hadi.
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Arda'yı ben gönderdim
Toplam 8
Yorum
Kartall Fatih Terimi destekleyeceğim hiç aklıma gelmemişti. Aslında prim olayında bitmiş olması gerekirdi. Caner'de aklını başına alsın.
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Vermaelen atağı
Toplam 4
Yorum
Kartall Artık yaşlı değil, genç futbolcular da istiyoruz.
Akhisar Belediyespor, sözleşmesi biten oyunculara son tekliflerini sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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