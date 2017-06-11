Akhisar Belediyespor, sözleşmesi biten oyunculara son tekliflerini sundu

Sözleşmeleri devam eden ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda Miral Samardzic, Kofi Adu ve Jeremy Bokila'ya takım bulmaları söyleyerek yollarını ayıran Akhisar Belediyespor yönetimi, sözleşmesi biten oyunculara da son tekliflerini sundu.



Akhisar Belediyespor'da Ricardo Vaz Te, Tolga Ünlü, Bora Körk, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen ile kiralık olarak gelen Sokol Cikalleshi ile Miguel Lopes'in takımla olan sözleşmeleri sona erdi.



Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, iç transferde tüm oyuncularla anlaşmak istediklerini ve son teklifleri kendilerine sunduklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Teknik heyetimin raporu doğrultusunda kulübün menfaatleri çerçevesinde sözleşmesi biten oyunculara son tekliflerimizi sunduk ve kararlarını bekliyoruz. Haziran ayının sonuna kadar kararlarını vermelerini bekliyoruz ki biz de ona göre bir transfer planı çizelim. Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bu başarı çıtasını yakalayan iskelet kadroyu da korumak istiyoruz ama hiçbir oyuncu da alternatifsiz değildir. Bizim için öncelik kulübüm menfaatleridir."



