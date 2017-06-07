 Lopes’i bitirin – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’i bitirin

    Lopes’i bitirin
    Yeni sezonda hedef büyüten Akhisar, Lopes'in bonservisini almak istiyor. Sezon başında S.Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan Portekizli sağ bek için Okan Buruk'un yönetime, "Önce 'i bitirin" mesajı verdiği öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 34 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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