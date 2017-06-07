Akhisar Belediyespor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor yönetimi, sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'nın kulüp bulmalarını istedi.
Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade ederek 3 oyuncuya teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetimin aldığı karar ile kulüp bulması konusunda bilgi verdiğini kaydetti.
Başkan Eryüksel yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'ya takım bulmalarını istedik. Diğer oyuncular ile görüşmeler devam ediyor. Temmuz başı gibi transferi şekillendirmek istiyoruz" dedi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
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Bu gurur Cenk’in
Toplam 3
Yorum
eraycan cenkin yanına vagner love allaım ligimizi tanıyor abubakardan çok para istenirse yerine torres ismi geçiyor alınsın ba yerinede iyi bir golc
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Hiçbir şart koşmadım
Toplam 30
Yorum
Fenerli_bey Aykut tan onceki fener saldirgandi, gol rekorlari kirardi, rakip korkardi. aykut geldi herkes fenere sahlandi. kovdular geri getirdiler.
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ABD'ye mi gidecek!
Toplam 7
Yorum
t4532 tüh! çileksiz kalacağız ha.
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