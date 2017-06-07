 Akhisar Belediyespor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Akhisar Belediyespor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

    Akhisar Belediyespor 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

    Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor yönetimi, sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'nın kulüp bulmalarını istedi.

    Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade ederek 3 oyuncuya teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetimin aldığı karar ile kulüp bulması konusunda bilgi verdiğini kaydetti.

    Başkan Eryüksel yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'ya takım bulmalarını istedik. Diğer oyuncular ile görüşmeler devam ediyor. Temmuz başı gibi transferi şekillendirmek istiyoruz" dedi.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:34
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