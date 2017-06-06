Akhisar, Lopes'i bonservisiyle istiyor

Lig'de 2016-17 sezonunu 7'nci sırada tamamladıktan sonra yeni sezon öncesi çıtayı daha da yükseltmeyi hedefleyen Akhisar Belediyespor, Miguel Lopes'in bonservisini almak isityior.

Sezon başında Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan Portekizli savunma oyuncusunun performansından memnun kalan ve yeni sezonda da kadroda yer almasını isteyen Teknik Direktör Okun Buruk'un yönetime, "Önce Lopes'i bitirin" mesajı verdiği öğrenildi.



Yönetimin geride bıraktığımız sezon 31 lig, 3 kupa maçında forma giyen ve sağ bekte görev yapmasına rağmen rakip fileleri 3 kez havalandıran Lopes'in bonservisini alabilmek için menajeri ve kulübü ile temasa geçeceği, bu mümkün olmadığı takdirde 1 yıl daha kiralama yoluna gideceği kaydedildi. Bu arada devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi'nin de bonservisini almak isteyen yönetimin önümüzdeki hafta resmi girişimde bulunacağı bildirildi.