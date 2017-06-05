 Akhisar Belediyespor'da Cikalleshi sıkıntısı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Akhisar Belediyespor'da Cikalleshi sıkıntısı

    Akhisar Belediyespor'da Cikalleshi sıkıntısı

    Akhisar Belediyespor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, yeşil siyahlı forma altında sergilediği performansla beğeni toplarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği golcü futbolcuyu kulübünün bırakmak istemediği öğrenildi.

    Devre arasında dünya yıldızı Adebayor'a kadroda yer açabilmek için Cikalleshi'yi Akhisar Belediyespor'a kiralayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, önümüzdeki sezon Arnavut golcüden yararlanmayı düşündüğü öne sürüldü.

    Akhisar Belediyespor'da 15 maçta forma giyip, 7 gol 3 asistlik performans sergileyen Cikalleshi'nin ise Medipol Başakşehir'de Adebayor'un gölgesinde kalmamak için kariyerini Ege temsilcisinde sürdürmek istediği belirtildi.

    Öte yandan ligin bitiminden sonra kısa bir mola veren Akhisar Belediyespor yönetiminin iç transfer görüşmelerine önümüzdeki hafta başlayacağı kaydedildi. Yönetimin sözleşmesi biten oyunculardan önce Vaz Te ile anlaşma zemini arayacağı, Sporting Lizbon'dan kiralanan Lopes'in de bonservisini almaya çalışacağı öğrenildi.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:26
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