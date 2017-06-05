Akhisar Belediyespor'da Cikalleshi sıkıntısı

Devre arasında dünya yıldızı Adebayor'a kadroda yer açabilmek için Cikalleshi'yi Akhisar Belediyespor'a kiralayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, önümüzdeki sezon Arnavut golcüden yararlanmayı düşündüğü öne sürüldü.



Akhisar Belediyespor'da 15 maçta forma giyip, 7 gol 3 asistlik performans sergileyen Cikalleshi'nin ise Medipol Başakşehir'de Adebayor'un gölgesinde kalmamak için kariyerini Ege temsilcisinde sürdürmek istediği belirtildi.



Öte yandan ligin bitiminden sonra kısa bir mola veren Akhisar Belediyespor yönetiminin iç transfer görüşmelerine önümüzdeki hafta başlayacağı kaydedildi. Yönetimin sözleşmesi biten oyunculardan önce Vaz Te ile anlaşma zemini arayacağı, Sporting Lizbon'dan kiralanan Lopes'in de bonservisini almaya çalışacağı öğrenildi.



