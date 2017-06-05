Akhisar Belediyespor'da Cikalleshi sıkıntısı
Akhisar Belediyespor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, yeşil siyahlı forma altında sergilediği performansla beğeni toplarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği golcü futbolcuyu kulübünün bırakmak istemediği öğrenildi.
Devre arasında dünya yıldızı Adebayor'a kadroda yer açabilmek için Cikalleshi'yi Akhisar Belediyespor'a kiralayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, önümüzdeki sezon Arnavut golcüden yararlanmayı düşündüğü öne sürüldü.
Akhisar Belediyespor'da 15 maçta forma giyip, 7 gol 3 asistlik performans sergileyen Cikalleshi'nin ise Medipol Başakşehir'de Adebayor'un gölgesinde kalmamak için kariyerini Ege temsilcisinde sürdürmek istediği belirtildi.
Öte yandan ligin bitiminden sonra kısa bir mola veren Akhisar Belediyespor yönetiminin iç transfer görüşmelerine önümüzdeki hafta başlayacağı kaydedildi. Yönetimin sözleşmesi biten oyunculardan önce Vaz Te ile anlaşma zemini arayacağı, Sporting Lizbon'dan kiralanan Lopes'in de bonservisini almaya çalışacağı öğrenildi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:26
-
4x4'lük şampiyon
Toplam 9
Yorum
hala hakem hala hakem diyenlerin aklına şaşıyorum. fener maçında verilmeyen penaltımız, emnikenin fabriye faulü sonrası yediğimiz gol.
-
Kucka seferi
Toplam 20
Yorum
yok boyle bir dunya ts baskalarini suclayacaksin sonrada komsunu iyi mucadele etmeyip cekistigi 2takima evinde yenilip kume dusureceksin.sonrada adalet diyeceksin
-
Chedjou, Medipol Başakşehir'de
Toplam 11
Yorum
karadeniz81 işte gerçek değeri 800000 euro bizdekiler para verirken iyi düşünsün.sabri gitsiin hakanda semihte
Akhisar Belediyespor'da Cikalleshi sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.