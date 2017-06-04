Custodio Castro Akhisar'a veda etti
Spor toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor’un 3 sezondur formasını giyen Portekiz milli oyuncusu Custodio takımına veda etti.
Ligde Manisa 19 Mayıs Stadyumunda alınan Kardemir Karabükspor mağlubiyeti ardından soyunma odasına giden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, tecrübeli futbolcuya geldiği günden bugüne gösterdiği özellikle disiplinli çalışmadan dolayı tebrik ederek kaptanlık döneminde takıma sahip çıktığı için de teşekkür etti. Kaptan Custodio Castro kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'e Dünya Kupası elemelerinde giydiği Portekiz milli takım formasını hediye etti.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:08
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
Custodio Castro Akhisar'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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