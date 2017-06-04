Akhisar Belediyespor'da gözler transferde
Spor Toto Süper Lig'deki son maçında Kardemir Karabükspor'a evinde 3-2 yenilmesine karşın sezonu 48 puanla 7'nci sırada bitirerek devler arenasındaki en başarılı performansını sergileyen Akhisar Belediyespor'da gözler iç transfere çevrildi.
Yeşil siyahlı ekipte sözleşmeleri sona eren Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes, Bora Körk, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen ve Tolga Ünlü ile önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlanacağı açıklandı. Yönetim, mukavelesi 2018'de bitecek oyuncularla da masaya oturup kontratlarını bir ya da iki yıl daha uzatmak için pazarlık yapacak.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimi verdiği raporda son 9 maçta 7 galibiyet alan kadronun başarılı olduğunu ve çok fazla transfer yapmanın yarardan öte zarar vereceğini belirtti. Öncelikle futbolu bırakan kaptan Custodio'nun yerinin doldurulmasını isteyen Okan Buruk, kiralık oyuncular Miguel Lopes ve Sokal Cikalleshi'nin de bonservislerinin alınmasını talep etti. Sözleşmesi biten Vaz Te'nin mutlaka takımda kalması gerektiğini belirten Buruk'un 4-5 transfer istediği öğrenildi. Akhisar Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına temmuz ayında başlayacak.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:00
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Böylesi tarihinde yok!
Toplam 9
Yorum
kdk sinan gibi 21 yaşındaki genç birfutbolcunun bu kadar kapris yapması egolu bir şekilde Sevinmemesi doğru değil bu tavrı kırk fırın ekmek yap
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"Bu şehir bu günü unutmaz"
Toplam 25
Yorum
Scandal61 Sen önce şu Fatih Terim havalarından bi çık. Sonrada gerçekten işine odaklan.
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Rize'de büyük hüzün
Toplam 2
Yorum
eraycan bursa düşseydi tsyede düşman olacakmıydı çok merak ediyorum bursa yerine rizenin kalmasını çok isterdim
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