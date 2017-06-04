Akhisar Belediyespor'da gözler transferde

Yeşil siyahlı ekipte sözleşmeleri sona eren Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes, Bora Körk, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen ve Tolga Ünlü ile önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlanacağı açıklandı. Yönetim, mukavelesi 2018'de bitecek oyuncularla da masaya oturup kontratlarını bir ya da iki yıl daha uzatmak için pazarlık yapacak.



Teknik direktör Okan Buruk, yönetimi verdiği raporda son 9 maçta 7 galibiyet alan kadronun başarılı olduğunu ve çok fazla transfer yapmanın yarardan öte zarar vereceğini belirtti. Öncelikle futbolu bırakan kaptan Custodio'nun yerinin doldurulmasını isteyen Okan Buruk, kiralık oyuncular Miguel Lopes ve Sokal Cikalleshi'nin de bonservislerinin alınmasını talep etti. Sözleşmesi biten Vaz Te'nin mutlaka takımda kalması gerektiğini belirten Buruk'un 4-5 transfer istediği öğrenildi. Akhisar Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına temmuz ayında başlayacak.