Custodio Castro Akhisar'a veda etti
Spor toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor’un 3 sezondur formasını giyen Portekiz milli oyuncusu Custodio takımına veda etti.
Ligde Manisa 19 Mayıs Stadyumunda alınan Kardemir Karabükspor mağlubiyeti ardından soyunma odasına giden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, tecrübeli futbolcuya geldiği günden bugüne gösterdiği özellikle disiplinli çalışmadan dolayı tebrik ederek kaptanlık döneminde takıma sahip çıktığı için de teşekkür etti. Kaptan Custodio Castro kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'e Dünya Kupası elemelerinde giydiği Portekiz milli takım formasını hediye etti.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 3
Yorum
xx 2 senedir denk geldikce bakiyorum ozellikle rize cok kotu top oynuyor hakikaten
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"Daha iyisi olamazdı"
Toplam 2
Yorum
GFB zaten sizde karakter yok. Ersunu yediniz sırf antreman yapmamak için...
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Yanal'dan Ç.Rize açıklaması
Toplam 5
Yorum
Ts 6 oyuncu sakat ve cezalı olduğu için takım eksikti bursa hakkı ile aldı ve Rizespor traftrları trabzon kümeye diye bağryrdu bizde unutmadık
Custodio Castro Akhisar'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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