Custodio Castro Akhisar'a veda etti

Spor toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor’un 3 sezondur formasını giyen Portekiz milli oyuncusu Custodio takımına veda etti.

Yeşil-siyahlı forma ile 76'sı Süper Lig olmak üzere 89 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu ligde 4 gol kaydetti. 34 yaşında Akhisar Belediyespor'da aktif futbolculuk hayatını noktalayan Custodio Miguel Dias de Castro'nun bundan sonraki futbol hayatına Braga'nın alt yapı sorumlusu olarak devam etmesi bekleniyor.



Ligde Manisa 19 Mayıs Stadyumunda alınan Kardemir Karabükspor mağlubiyeti ardından soyunma odasına giden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, tecrübeli futbolcuya geldiği günden bugüne gösterdiği özellikle disiplinli çalışmadan dolayı tebrik ederek kaptanlık döneminde takıma sahip çıktığı için de teşekkür etti. Kaptan Custodio Castro kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel'e Dünya Kupası elemelerinde giydiği Portekiz milli takım formasını hediye etti.