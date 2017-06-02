 Custodio'dan veda – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan veda

    Custodio'dan veda

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un takım kaptanı olan ve aktif futbolculuk yaşantısına Kardemir Karabükspor maçıyla son veren , "İnşallah antrenörlüğüm oyunculuğumdan daha iyi olur." dedi.

    , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'da 2,5 yıl boyunca görev yaptığı kulüp yönetimi, teknik direktörler, kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Akhisar Belediyespor'da çok iyi zaman geçirdiğini kaydeden Custodio, "Elimden geleni yapmaya çalıştım, hepsine çok teşekkür ediyorum. Futbol kariyerim bitti ama futbolun içinde kalmaya devam edeceğim. Hayatıma Portekiz'de antrenör olarak devam edeceğim." yorumunu yaptı.

    Portekizli futbolcu, Akhisar Belediyespor'un bir aile takımı olduğunu belirterek, "Buraya ilk geldiğimde de kendimi evimde gibi hissettim. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok, burası benim evim gibiydi. Bütün herkesi kalbimde taşıyacağım." diye konuştu.

    Ülkesinde Braga'nın ikinci takımında antrenörlük yapacağını kaydeden Custodio, "İnşallah antrenörlüğüm oyunculuğumdan daha iyi olur." ifadesini kullandı.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:03
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