Custodio'dan veda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un takım kaptanı olan ve aktif futbolculuk yaşantısına Kardemir Karabükspor maçıyla son veren Custodio, "İnşallah antrenörlüğüm oyunculuğumdan daha iyi olur." dedi.
Custodio, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor'da 2,5 yıl boyunca görev yaptığı kulüp yönetimi, teknik direktörler, kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Akhisar Belediyespor'da çok iyi zaman geçirdiğini kaydeden Custodio, "Elimden geleni yapmaya çalıştım, hepsine çok teşekkür ediyorum. Futbol kariyerim bitti ama futbolun içinde kalmaya devam edeceğim. Hayatıma Portekiz'de antrenör olarak devam edeceğim." yorumunu yaptı.
Portekizli futbolcu, Akhisar Belediyespor'un bir aile takımı olduğunu belirterek, "Buraya ilk geldiğimde de kendimi evimde gibi hissettim. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok, burası benim evim gibiydi. Bütün herkesi kalbimde taşıyacağım." diye konuştu.
Ülkesinde Braga'nın ikinci takımında antrenörlük yapacağını kaydeden Custodio, "İnşallah antrenörlüğüm oyunculuğumdan daha iyi olur." ifadesini kullandı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:03
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Toplam 17
Yorum
T Beşiktaş'a borcu var desen neyse diyeceğim de adam alacaklı niye torpil geçsin!
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Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri
Toplam 4
Yorum
Acı Gerçek Adam doğru söylemiş; Biz bu sene saha kenarında ve yönetim'de zayıf kaldık..
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Beşiktaş'tan flaş Lens açıklaması
Toplam 17
Yorum
1903 Kimi satıp ta alacaksın hala anlamıyorsunuz futbolcu satarak futbolcu alısın bu kurala uymasan şamp ve uefa kupasına katılamasın örnek gs.
Custodio'dan veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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