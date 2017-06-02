Akhisar 'Buruk' bitirdi
Ermin Zec'in hat-trick yaptığı maçta konuk ekip Karabükspor, Akhisar'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Akhisar'ın gollerini 9. dakikada Cikalleshi, 82'de Vaz Te penaltıdan kaydetti. Karabükspor, yenik duruma düşmesine rağmen 48, 58 ve 76'da Ermin Zec'in golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu skorun ardından Karabükspor puanını 43 yaptı ve Süper Lig'i 11. sırada tamamladı. Son haftaların formda takımı Akhisar ise 48 puanda kaldı. Okan Buruk'un Akhisar'ı ise ligi 7. sırada bitirdi.
KARABÜKSPOR'DAN 229 GÜN SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ
Kardemir Karabükspor, sezonun son haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek ikinci deplasman galibiyetini elde etti.
2016 - 2017 sezonunda Kardemir Karabükspor 229 gün sonra deplasmanda ikinci galibiyetini elde ederek sezonu 43 puanla kapattı.
En son 15 Ekim 2016 tarihinde deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-mavili ekip aradan geçen 229 gün sonra sezonun ikinci deplasman galibiyetini Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek elde etti. Karabükspor ayrıca bu sezon deplasmanda 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken, iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada da 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.
Diğer yandan Kardemir Karabükspor forması altında bu sezon 3 gol atan Ermin Zec ise Akhisar Belediyespor karşısında hat-trick yaparak 3 gol atma başarısı gösterdi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:28
-
Gökhan Gönül'den Aykut Kocaman sözleri
Toplam 2
Yorum
fb ayakta değil mi Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi. BJK 1 adım öne çıkarıldı
-
Kadroda zorunlu değişiklikler...
Toplam 5
Yorum
61 abdulkadir mutlaka oynasın onun içinde moral olur :)
-
17 Haziran’ı bekleyin
Toplam 20
Yorum
suat aziz yıldırım parasını kurtarıyor şuan transfer yapamaz yapmayacakta bu kadro turu geçmeye yeter diyecek
Akhisar 'Buruk' bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.