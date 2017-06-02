Akhisar 'Buruk' bitirdi

Akhisar'ın gollerini 9. dakikada Cikalleshi, 82'de Vaz Te penaltıdan kaydetti. Karabükspor, yenik duruma düşmesine rağmen 48, 58 ve 76'da Ermin Zec'in golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorun ardından Karabükspor puanını 43 yaptı ve Süper Lig'i 11. sırada tamamladı. Son haftaların formda takımı Akhisar ise 48 puanda kaldı. Okan Buruk'un Akhisar'ı ise ligi 7. sırada bitirdi.

KARABÜKSPOR'DAN 229 GÜN SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ

Kardemir Karabükspor, sezonun son haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek ikinci deplasman galibiyetini elde etti.



2016 - 2017 sezonunda Kardemir Karabükspor 229 gün sonra deplasmanda ikinci galibiyetini elde ederek sezonu 43 puanla kapattı.



En son 15 Ekim 2016 tarihinde deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-mavili ekip aradan geçen 229 gün sonra sezonun ikinci deplasman galibiyetini Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek elde etti. Karabükspor ayrıca bu sezon deplasmanda 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken, iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada da 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



Diğer yandan Kardemir Karabükspor forması altında bu sezon 3 gol atan Ermin Zec ise Akhisar Belediyespor karşısında hat-trick yaparak 3 gol atma başarısı gösterdi.