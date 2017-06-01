Akhisar'ın konuğu Karabük
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Akhisar Belediyespor, ligin son maçında yarın Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.
Okan Buruk'un göreve getirilmesiyle çıkışa geçen ve son 8 maçta 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, sezonu, yarın saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki Kardemir Karabükspor maçıyla tamamlayacak.
Ligi 7. sırada bitirmeyi geçen haftaki Torku Konyaspor galibiyetiyle garantileyen yeşil-siyahlı takım, art arda 7. galibiyetini alıp sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor.
Bu sezon 44 golü bulunan Ege temsilcisi, yarın bir gol daha atması durumunda 2013-2014'teki 44 gollük performansını geride bırakacak.
Son 5 maçta kalesini gole kapatan ve bu sezon en uzun süre kalesinde gol görmeyen ekip olan Akhisar Belediyespor, 527 dakikadır gol yemiyor.
Ege temsilcisinde futbolu bırakma kararı alan ve Portekiz ekiplerinden Braga'da yardımcı antrenörlük yapacak Custodio, yarınki müsabakayla Akhisar Belediyespor'a veda edecek.
Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları bulunan Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa ve Mustafa Yumlu yarınki maçta forma giyemeyecek.
- Kardemir Karabükspor'la 8. randevu
Kardemir Karabükspor'la Süper Lig'de 8. maçına çıkacak Akhisar Belediyespor, daha önceki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 11 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Kendi evindeki 3 maçta, 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
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Avantaj Fener’in
Toplam 1
Yorum
kokomo1 Resimde görüldügü gibi bir tane bile TÜRK oyuncu yok/Devsirme Amerikali disindaFederasyon nasil izin veriyorki?Türkler icin yeni Lig kurulsu
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Toplam 4
Yorum
A.B 1905 Sabri,sen galatasaraydan bizde senden kurtuluyoruz nihayet.Bu günümüze şükürler olsun.
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 56
Yorum
lazer1903 ne taransferi paramı var iftarı bile peynir ekmekle yapıyorlar çayı bile veresiye içiyorlar kulüpte.
Akhisar'ın konuğu Karabük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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