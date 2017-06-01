Akhisar'ın konuğu Karabük

Okan Buruk'un göreve getirilmesiyle çıkışa geçen ve son 8 maçta 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, sezonu, yarın saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki Kardemir Karabükspor maçıyla tamamlayacak.

Ligi 7. sırada bitirmeyi geçen haftaki Torku Konyaspor galibiyetiyle garantileyen yeşil-siyahlı takım, art arda 7. galibiyetini alıp sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor.

Bu sezon 44 golü bulunan Ege temsilcisi, yarın bir gol daha atması durumunda 2013-2014'teki 44 gollük performansını geride bırakacak.

Son 5 maçta kalesini gole kapatan ve bu sezon en uzun süre kalesinde gol görmeyen ekip olan Akhisar Belediyespor, 527 dakikadır gol yemiyor.

Ege temsilcisinde futbolu bırakma kararı alan ve Portekiz ekiplerinden Braga'da yardımcı antrenörlük yapacak Custodio, yarınki müsabakayla Akhisar Belediyespor'a veda edecek.

Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları bulunan Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa ve Mustafa Yumlu yarınki maçta forma giyemeyecek.

- Kardemir Karabükspor'la 8. randevu

Kardemir Karabükspor'la Süper Lig'de 8. maçına çıkacak Akhisar Belediyespor, daha önceki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 11 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Kendi evindeki 3 maçta, 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.