Akhisar Belediyespor rekor peşinde
Spor Toto Süper Lig'de 6'sı üst üste olmak üzere son 8 maçta 7 galibiyet alarak sezonu 7'nci sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor kendi rekoruna göz dikti.
Atiker Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 48 puana ulaşan ve geçen sezon sonunda 46 puanla elde ettiği en iyi performansını geride bırakan yeşil siyahlı ekip, ligin son maçında cumartesi günü konuk edeceği Kardemir Karabükspor'u da yenerek 51 puanla kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.
Diğer yandan Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ardından Atiker Konyaspor randevusunda da kalesini gole kapatan Akhisar, bu sezon en uzun süre gol yememe rekorunu kırdı. Sezon başında 5 ve 8'inci haftaları gol yemeden geçen yeşil-siyahlı ekip, rekorunu 5 maça çıkarmış oldu. 5-8'inci haftalar arasında sadece 1 gol atan Akhisar Belediyespor, 29-33'üncü haftalar arasında ise rakip fileleri tam 18 kez sarsmayı başardı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:03
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N’Doye’dan önemli katkı
Toplam 3
Yorum
ged 61 birde boş kalelere kaçırdıklarına ve beceriksizliklerine bakın o zaman anlarız katkı yapmışmı yapmamışmı...
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Valilik uygun bulmadı...
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünyanın heryerinde bu görsel etkinlikler inanılmaz büyüklüklerde yapılıyor ve yanan stad hiç görülmedi..ve konyaspor seyircisine yakışırdı
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Yeni amblem hibrit çimde!
Toplam 10
Yorum
SERDAR KUT SİZİ KISKANACAĞIMIZ; BİZDEN FAZLA BİR TEK SEY GÖSTERİNDE ? KISKANALIM SİZİ !!!!!!!!!
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