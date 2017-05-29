 Akhisar Belediyespor rekor peşinde – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Akhisar Belediyespor rekor peşinde

    Akhisar Belediyespor rekor peşinde

    Spor Toto Süper Lig'de 6'sı üst üste olmak üzere son 8 maçta 7 galibiyet alarak sezonu 7'nci sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor kendi rekoruna göz dikti.

    Atiker Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 48 puana ulaşan ve geçen sezon sonunda 46 puanla elde ettiği en iyi performansını geride bırakan yeşil siyahlı ekip, ligin son maçında cumartesi günü konuk edeceği Kardemir Karabükspor'u da yenerek 51 puanla kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.

    Diğer yandan Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ardından Atiker Konyaspor randevusunda da kalesini gole kapatan Akhisar, bu sezon en uzun süre gol yememe rekorunu kırdı. Sezon başında 5 ve 8'inci haftaları gol yemeden geçen yeşil-siyahlı ekip, rekorunu 5 maça çıkarmış oldu. 5-8'inci haftalar arasında sadece 1 gol atan Akhisar Belediyespor, 29-33'üncü haftalar arasında ise rakip fileleri tam 18 kez sarsmayı başardı.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:03
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