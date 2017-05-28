 Akhisar fırtına gibi – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Akhisar fırtına gibi

    Akhisar fırtına gibi

    Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan Akhisar Konya’yı farklı yendi, üst üste 6. zaferini kazandı.

    Süper Lig 33. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde son haftaların formda takımı 'a 3-0 mağlup oldu. Akhisar Belediyespor'un gollerini Özer Hurmacı (29), Miguel Lopes (41) ve Vaz Te (46) kaydetti. Akhisar bu galibiyetle son 6 maçında 6. galibiyetini elde etti. Akhisar'ın hocası Okan Buruk çok üstün oynadıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

    'TAKIMIN AKLI KUPA FİNALİNDE'
    Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilgiden dolayı kupa mazeretine bürünmemek gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: İlk golden sonra kırılma, ikinci ve üçüncü golle bu maç bitti ve oyuncuların aklında kupa maçı başladı. Konsantrasyonlarını kaybetmesi oynadıkları oyunu da etkiledi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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