Akhisar fırtına gibi
Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan Akhisar Konya’yı farklı yendi, üst üste 6. zaferini kazandı.
'TAKIMIN AKLI KUPA FİNALİNDE'
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilgiden dolayı kupa mazeretine bürünmemek gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: İlk golden sonra kırılma, ikinci ve üçüncü golle bu maç bitti ve oyuncuların aklında kupa maçı başladı. Konsantrasyonlarını kaybetmesi oynadıkları oyunu da etkiledi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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