Olcan fırtınası

Devre arasında Akhisar Belediyespor takımına transfer olan Olcan Adın, oldukça başarılı bir performans gösterdi. 2017 yılı içinde toplam 16 lig maçına çıkarken 5 gol atıp 8 asist yaptı. Olcan böylece toplam 13 gol katkısı ile Akhisar Belediyespor adına 2017 yılı içinde en çok gol katkısı veren oyuncu oldu.