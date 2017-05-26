 Olcan fırtınası – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Olcan fırtınası

    Olcan fırtınası
    Devre arasında Akhisar Belediyespor takımına transfer olan Olcan Adın, oldukça başarılı bir performans gösterdi. 2017 yılı içinde toplam 16 lig maçına çıkarken 5 gol atıp 8 asist yaptı. Olcan böylece toplam 13 gol katkısı ile Akhisar Belediyespor adına 2017 yılı içinde en çok gol katkısı veren oyuncu oldu.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcan fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.