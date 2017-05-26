Çalımbay: Güçleneceğiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde şu ana kadar hiçbir oyuncu ile görüşmediklerini söyledi. Deneyimli hoca transfer çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Camiamız merak etmesin. Bu takım yeni sezonda daha güçlü olacak. Oyuncumuz Brezilyalı Motta'yı bırakmak istemiyoruz. Ailevi sorunlar yaşadı. Ülkesine dönmek istiyor. Görüşmeler sürüyor. Kasımpaşalı Castro için ise bir girişim yapmadık. 4 yada 5 kaliteli oyuncu alıp transferi kapatacağız."