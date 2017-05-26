 Çalımbay: Güçleneceğiz – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Çalımbay: Güçleneceğiz

    Çalımbay: Güçleneceğiz
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde şu ana kadar hiçbir oyuncu ile görüşmediklerini söyledi. Deneyimli hoca transfer çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Camiamız merak etmesin. Bu takım yeni sezonda daha güçlü olacak. Oyuncumuz Brezilyalı Motta'yı bırakmak istemiyoruz. Ailevi sorunlar yaşadı. Ülkesine dönmek istiyor. Görüşmeler sürüyor. Kasımpaşalı Castro için ise bir girişim yapmadık. 4 yada 5 kaliteli oyuncu alıp transferi kapatacağız."
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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