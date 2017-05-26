Buruk umutlu

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan Akhisar Belediyespor'da hazırlıklar başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, iyi giden bir çizgileri olduğunu belirterek, bu çizgiyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Buruk, "takım olarak formdayız" dedi.