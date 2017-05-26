 Buruk umutlu – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Buruk umutlu

    Buruk umutlu
    Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan Akhisar Belediyespor'da hazırlıklar başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, iyi giden bir çizgileri olduğunu belirterek, bu çizgiyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Buruk, "takım olarak formdayız" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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