Akhisar 6'da 6 peşinde
Süper Lig'de üst üste 5 galibiyetle tarihinin en iyi serisine imza atan Akhisar Belediyespor, yarın sezonun son deplasman maçında Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği 90 dakikayı BeINSport yayınlayacak. Sol kanat oyuncusu Ömer Bayram'ın cezasının bittiği Akigo'da sakatlığı bulunan stoper Mustafa Yumlu görev yapamayacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:33
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 17
Yorum
Beşiktaşlı Bawer Kardeşim Sen Heralde Anlamıyorsun O Paraya Bonservisi Elinde Olan Adama İmza Parası Verilir İnter onu imza Parası 1M Euro Vermiş Zaten
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 8
Yorum
yaralı aslan Dany vakti zamanında BJK de kiralıkken uyduruk bir penaltı yaptırıp bizi şampiyon yapmıştı.Alacağı para helal olsun danime.
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Kaleye Meksikalı Ochoa
Toplam 5
Yorum
acg Onur kaç gol yedi.
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