Akhisar 6'da 6 peşinde

Süper Lig'de üst üste 5 galibiyetle tarihinin en iyi serisine imza atan Akhisar Belediyespor, yarın sezonun son deplasman maçında Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği 90 dakikayı BeINSport yayınlayacak. Sol kanat oyuncusu Ömer Bayram'ın cezasının bittiği Akigo'da sakatlığı bulunan stoper Mustafa Yumlu görev yapamayacak.

Ligde kısa süre öncesine kadar düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'un teknik direktörlük görevini devralmasının ardından oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı. Son 5 maçta 20 gol atıp kalesinde yalnız 1 gol gören yeşil-siyahlı ekip, 45 puanla yedinci sıraya tırmandı. Akhisar, rakibini de yendiği takdirde 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'deki en yüksek puanını toplayacak. Akigo, geçen sezonu 46 puanla tamamlamayı başardı.