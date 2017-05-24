Akhisar, transfer çalışmalarına hızlı başladı
Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesinden sonra oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Akhisar Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı.
Akhisar Belediyespor'un TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Bülent Cevahir'le anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Balıkesirspor'un Süper Lig'e çıktığı 2014 yılında Manisaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek, kariyerinde Süper Lig'de 29, TFF 1'inci Lig'de ise 132 karşılaşmada görev yaptı. Mali sıkıntı içindeki kulübüyle yeniden anlaşmaya sıcak bakmayan Bülent'in kentteki evini boşaltıp takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:05
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Kaleye yeni aday
Toplam 3
Yorum
Fnatic' Düzgün bi adam alın işte artık..
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Gözler formalarda
Toplam 7
Yorum
kk siyah olan piknikte giyilecek herhalde
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Şenol Güneş ilklerin peşinde
Toplam 3
Yorum
KartaL Onların var olduğu zamanları ve Beşiktaşın Hakkının Nasıl Yendiğini Ve Çalınan Şampiyonlarımızı da Gördük...O Sene Bu Sene Şampiyon Beşiktaş
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