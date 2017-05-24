Akhisar rekor peşinde

Alanyaspor zaferiyle 5'te 5 yapan Akhisar, 2 puan daha alırsa ligdeki 5. sezonunda en fazla puanını elde etmiş olacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 45 puana ulaşan Ege ekibi, geçen sezon 46 puanla kırdığı rekora göz dikti. Ayrıca 41 gole ulaşan yeşil- siyahlılar, 4 gol daha atarsa 2013-14'teki 44 gollü sezonu da geride bırakacak.