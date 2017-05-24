 Akhisar rekor peşinde – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Akhisar rekor peşinde

    Akhisar rekor peşinde
    Alanyaspor zaferiyle 5'te 5 yapan Akhisar, 2 puan daha alırsa ligdeki 5. sezonunda en fazla puanını elde etmiş olacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 45 puana ulaşan Ege ekibi, geçen sezon 46 puanla kırdığı rekora göz dikti. Ayrıca 41 gole ulaşan yeşil- siyahlılar, 4 gol daha atarsa 2013-14'teki 44 gollü sezonu da geride bırakacak.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar rekor peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.