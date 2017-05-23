OlcanHisar
Okan Buruk’la patlama yapan Akhisar, Alanyaspor’u da boş geçmedi. Olcan’ın asistlerinde; Lopes, Cikalleshi ve Özer fileleri havalandırdı.
SADECE FENER'E YENİLDİ
Başakşehir galibiyetiyle başlayan 7 maçlık periyotta sadece Fenerbahçe'ye yenilen ve 6 maçta 18 puan toplayan Ege temsilcisinde patlama yapan bir diğer isim de Olcan Adın. Sezon ortasında geldiği Akhisar'da 18 maça çıkan tecrübeli futbolcu attığı 5 golün yanı sıra yaptığı 8 asistle de 13 gole katkı yapmış oldu. Dün önce 11. dakikada Miguel Lopes'i asist yapan Olcan, ikinci yarıda Sokol Cikalleshi ve Özer Hurmacı'ya da gol attırarak maçın kahramanı oldu. 84. dakikada yerini Onur Ayık'a bırakırken ayakta alkışlandı. 45 puanla 7'nci sıraya yükselen Akhisar Belediyespor, cumartesi günü Konyaspor deplasmanına çıkacak. 40 puan ve -9 averajla 11'inci sırada kalan Aytemiz Alanyaspor ise gelecek hafta pazartesi Galatasaray'ı ağırlayacak.
BURUK: FAZLA YASLANDIK!
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek şöyle konuştu: Hedefimiz ilk 7'de yer almaktı. Oyunun bir bölümünde kendi kalemize fazla yaslandık. Özellikle ikinci golü bulduktan sonra oyunu çok doğru oynadık ve çok fazla kaleye gittik. Daha fazla gol atabilirdik.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
OlcanHisar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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