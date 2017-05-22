Akhisar seriye devam etti
Süper Lig'de son haftaların formda ekibi Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek peş peşe 5. galibiyetini aldı.
Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Akhisar Belediyespor 45 puana çıktı ve 7. sıraya tırmandı. 2. haftalık galibiyet serisi son bulan konuk takım ise 40 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Özer şutunu çekti. Kaleci Zlamal'dan dönen topu tamamlamak isteyen Vaz Te'nin şutu yan direkte patladı.
11. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Olcan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.
43. dakikada Olcan'ın soldan kulllandığı serbest vuruşta Cikalleshi kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.
50. dakikada Emre ceza sahası dışında şansını denedi, yan direği sıyıran top dışarı çıktı.
69. dakikada yeşil-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla Alanyaspor kalesine yaklaşan Olcan ceza alanındaki Cikalleshi'ye pasını aktardı. Arnavut golcü gelişine bir vuruşla ağları sartı: 2-0.
77. dakikada Soner'in ceza sahası dışından sbert şutunu kaleci Zlamal güçlükle önledi.
84. dakikada Akhisar Belediyespor farka koştu. Olcan soldan ortaladı, Özer arka direkte kafayı vurdu: 3-0.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
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Stopere son aday Kompany
Toplam 10
Yorum
Aslan BIZIM KISA STOPERLERIM VAR IHTIYACIMIZ UZUN VE HAVA TOPLARINIA HAKIM STOPER SUANA KADAR ADI GECEN TÜM STOPERLER GERCEKTEN KALITELI
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"Tesadüf değil..."
Toplam 106
Yorum
GSLi1905 Biz tek yürek olduk Feneri destekledik dün gece ama kazanılan muhteşem şampiyonluktan sonra bu kişinin yaptığı açıklamalara çok üzüldüm
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''Avrupa’sız olmaz''
Toplam 3
Yorum
gs küçük takımlara oynayan sneijder fenerli kardes
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