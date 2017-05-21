Olcan Adın parlıyor

Devre arasında Akhisar takımına transfer olan Olcan Adın, başarılı bir performans gösterdi. 2017 yılı içinde toplam 15 lig maçına çıkarken 5 gol atıp 5 asist yaptı. Olcan böylece toplam 10 gol katkısı ile Akhisar adına 2017 yılı içinde en çok gol katkısı veren oyuncu oldu.