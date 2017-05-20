Yollar ayrılıyor
Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda en az 4 yabancıyla yollarını ayırabileceği bildirildi.
Göreve geldiğinden bu yana Milan Lukac, Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes, Custodio de Castro, Sokol Cikalleshi ve Daniel Larsson'a tüm karşılaşmalarda görev vermesine karşın Abdulvahid Sissoko, Kofi Adu, Loteteka Bokıla ve Milan Samardzic'i 18 kişilik kadroya bile almayan Okan Buruk'un bu oyuncuları yeni sezonda takımda düşünmediği öğrenildi.
Kofi Adu ve Samardiz'e sadece Medipol Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısında şans tanıyan, Bokila'yı ise Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroya almasına karşın yalnızca 4 dakika forma veren Okan Buruk'un, devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi'nin de ayrılma ihtimalini düşünerek yönetimden en az 5 yabancı oyuncu isteyeceği belirtildi.
?Sissoko, Bokila ve Samardzic'in 2019, Kofi Adu'nun ise 2020'ye kadar mukavelesinin devam etmesi yabancı operasyonunun önünde engel olarak görülürken yönetim, tazminat ödemeden bu futbolcularla yolları ayırmanın formülünü aradığı belirtildi.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:45
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI DEDLERİ ALMAYIN ALT YAPIDAN 2-3 LİĞDE NE CEVHERLER VAR İNCELEYİN KUÜBÜN BORÇLARI TEMİZLENİR.GELECEGE İNCELEYEREK YATIRIP.MENEJRLR UZAK DURN
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI GİDİN AFRİKA GÜNEY AMERİKA GEZİN GENÇLERE YÖNELİN KOMİSYONCULARDAN UZAK DURUN 4 AL 2 Sİ SAĞLAM ÇIKSA YETER RAHMETLİ İLHAN ABİ GİBİ OLUN YETR
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI İNDİRİM YOKSA BIRAKIN ALMAYIN 30 ZUNU AŞMIŞ FUTBOLCULARDAN UZAK DURUN SON KULUBÜ OLUR.GENÇLEŞTİRME BÖYLE OLMAZ OZAMAN POLDİYİ SATMAYACAKTIN
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