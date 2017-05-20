 Yollar ayrılıyor – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yollar ayrılıyor

    Yollar ayrılıyor

    Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk'un sezon sonunda en az 4 yabancıyla yollarını ayırabileceği bildirildi.

    Göreve geldiğinden bu yana Milan Lukac, Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes, Custodio de Castro, Sokol Cikalleshi ve Daniel Larsson'a tüm karşılaşmalarda görev vermesine karşın Abdulvahid Sissoko, Kofi Adu, Loteteka Bokıla ve Milan Samardzic'i 18 kişilik kadroya bile almayan Okan Buruk'un bu oyuncuları yeni sezonda takımda düşünmediği öğrenildi.

    Kofi Adu ve Samardiz'e sadece Medipol Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısında şans tanıyan, Bokila'yı ise Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında kadroya almasına karşın yalnızca 4 dakika forma veren Okan Buruk'un, devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan Cikalleshi'nin de ayrılma ihtimalini düşünerek yönetimden en az 5 yabancı oyuncu isteyeceği belirtildi.

    ?Sissoko, Bokila ve Samardzic'in 2019, Kofi Adu'nun ise 2020'ye kadar mukavelesinin devam etmesi yabancı operasyonunun önünde engel olarak görülürken yönetim, tazminat ödemeden bu futbolcularla yolları ayırmanın formülünü aradığı belirtildi.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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