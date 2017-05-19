 Akhisar Belediyespor Olcan'la coştu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Akhisar Belediyespor Olcan'la coştu

    Akhisar Belediyespor Olcan'la coştu

    Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanıp filelere 17 gol bırakan Akhisar Belediyespor'un tecrübeli oyuncusu Olcan Adın, takımın başına teknik direktör Okan Buruk'un getirilmesiyle adeta coştu.

    Tolunay Kafkas döneminde 11 maçta yalnızca 1 kez ağları sarsabilen 32 yaşındaki Olcan Adın, yeni teknik direktörü Buruk yönetiminde çıktığı 6 lig karşılaşmasında 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Olcan Adın, 4 hafta önce 5-1 kazanılan Bursaspor karşılaşmasında 2 kez gol sevinç yaşarken, oynadığı futbolla takımı galibiyete taşıyan isim oldu.

    Akhisar Belediyespor'un 2-0 galip geldiği Kasımpaşa deplasmanında 1 gol daha atan Olcan, yine sahanın en iyilerindendi. 6-0 kazanılan Gaziantepspor maçında Cikalleshi'ye bir asist yapan Olcan, takımının geçen hafta 4-0 galip geldiği Osmanlıspor deplasmanını da boş geçmedi ve skoru 3-0 getiren golü kaydetti.

    Olcan aynı maçta Custodio ve Özer'e da asist yapıp yıldızlaştı. Pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u misafir edecek Akhisar Belediyespor'da Olcan yine Okan Buruk'un en önemli kozu olacak.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:50
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