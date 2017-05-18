 Buruk: Oyunumuz oturdu – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Buruk: Oyunumuz oturdu

    Buruk: Oyunumuz oturdu

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, oyun disiplini ve konsantrasyonu yüksek bir takım haline geldiklerini söyledi.

    Ligin 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren Ege temsilcisinin teknik direktörü, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    Okan Buruk, ligde son 6 maçın 5'ini kazandıklarını dile getirerek, "Son 3 maçta gol yememek bizim için çok değerli. İyi giden bir çizgimiz var. Takım olarak oyunumuz oturdu. Çok daha iyi şeyler yapmaya başladık. Oyun disiplinimiz ve konsantrasyonumuz çok yüksek." şeklinde konuştu.

    Buruk, maç kazandıkça kendilerine güvenlerinin arttığını ve böylece olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

    Bu arada, Akhisar Belediyesporlu futbolcular antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:57
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