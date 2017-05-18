Akigo kadroyu koruyacak
Okan Buruk'la son 6 maçta 15 puan alan Akhisar, yeni sezonun planlamalarına başladı. Yönetici İbrahim Evren Acar, takımın kendi kimliğine kavuştuğunu belirterek, iskelet kadroyu koruyacaklarını söyledi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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