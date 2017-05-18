 Akigo kadroyu koruyacak – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Akigo kadroyu koruyacak

    Akigo kadroyu koruyacak
    Okan Buruk'la son 6 maçta 15 puan alan Akhisar, yeni sezonun planlamalarına başladı. Yönetici İbrahim Evren Acar, takımın kendi kimliğine kavuştuğunu belirterek, iskelet kadroyu koruyacaklarını söyledi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akigo kadroyu koruyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.