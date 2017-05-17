Akhisar iskelet kadroyu koruyacak
Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Okan Buruk’un gelmesiyle takımın kendi kimliğine kavuştuğunu ve olması gereken kalitenin ortaya çıktığını belirterek, gelecek sezon da iskelet kadroyu korumak için harekete geçtiklerini söyledi.
Yeşil-siyahlılar Osmanlıspor galibiyetinin ardından 3 günlük izin kullanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayacak.
Akhisar Belediyespor'da sakat oyuncu bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Ömer Bayram Alanyaspor maçında sahada yer alamayacak. Öte yandan Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı, Mustafa Yumlu ve Onur Ayık sarı kart sınırında bulan oyuncular arasında yer alıyor.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:48
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BJK TV kameramanına maçlara girmeme cezası
Toplam 2
Yorum
md bursaspor seyircisine,sahaya atılan patlayıcı maddelerden dolayı,seyircisiz oynama cezası verilmiyecekmi?
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Josue sonradan açıldı
Toplam 4
Yorum
şems Anadolu takımları için güzel ama galatasaray topçusu değil.
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Mesafeleri beğenmedi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA (YILDIZ GİBİ PARLIYOR ) SN TUDOR SAKIN ANTEP MAÇINI BAŞARI KABUL ETME. DUA ET MUSLERA YÜZDE YÜZLÜK GOLLERİ KURTARDI VE GS 3 PUAN ALDI. YOKSA GS FARKLI MAĞLUPTU.
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