Akhisar iskelet kadroyu koruyacak

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Okan Buruk’un gelmesiyle takımın kendi kimliğine kavuştuğunu ve olması gereken kalitenin ortaya çıktığını belirterek, gelecek sezon da iskelet kadroyu korumak için harekete geçtiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu tamamlayacak olan Akhisar Belediyespor 30 hafta sonunda elde ettiği 39 puanla ligde 8. sırada yer aldı. Yeşil-siyahlılar 27 hafta sonra ilk kez ilk 8 arasında yer aldı. Teknik Direktör Okan Buruk ile ligde 6 haftada 5 galibiyet alarak 15 puan toplayan yeşil-siyahlılar ligin son haftalarında da galibiyet primi ile kasasını doldurdu. Ligin en iyi ekipleri arasında bulunduklarını ifade eden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Okan Buruk'un gelmesiyle takımın kendi kimliğine kavuştuğunu ve olması gereken kalitenin ortaya çıktığını belirterek, gelecek sezon da iskelet kadroyu korumak için harekete geçtiklerini söyledi.



Yeşil-siyahlılar Osmanlıspor galibiyetinin ardından 3 günlük izin kullanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayacak.



Akhisar Belediyespor'da sakat oyuncu bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Ömer Bayram Alanyaspor maçında sahada yer alamayacak. Öte yandan Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı, Mustafa Yumlu ve Onur Ayık sarı kart sınırında bulan oyuncular arasında yer alıyor.