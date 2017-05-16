 Akhisar parlıyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Akhisar parlıyor

    Akhisar parlıyor

    Süper Lig’de son 6 haftada 15 puan toplayan Ege temsilcisi, 15. basamaktan 8. sıraya kadar yükseldi. Bu süreçte kaydettiği 20 golle, 25 haftalık performansını da aştı...

    Süper Lig'de bu sezon 3. teknik direktörü Okan Buruk'la 6 maçı geride bırakan Akhisar Belediyespor, son 6 haftada 15 puan toplarken, bu müsabakalarda attığı 20 golle ilk 25 haftadaki 18 gollük performansını geçti. Süper Lig'deki 5. sezonunda ilk kez üst üste 4 maçını kayıpsız geçen takımın lig tarihindeki 200. golünü Olcan kaydetti.

    ÖMER BAYRAM CEZALI
    Teknik direktör Okan Buruk göreve geldiğinde takımda özgüven sorunu olduğunu belirterek, "Bunu aştık ve kenetlendik. Başarı da geldi" dedi. Cezalı duruma düşen Ömer Bayram, bu haftaki Alanya maçında forma giyemeyecek.

    SON KURBANI OSMANLI OLDU
    Süper Lig'de ilk defa art arda 4. maçını kayıpsız geçen , Osmanlıspor'u da farklı yendi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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