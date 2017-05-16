Akhisar parlıyor
Süper Lig’de son 6 haftada 15 puan toplayan Ege temsilcisi, 15. basamaktan 8. sıraya kadar yükseldi. Bu süreçte kaydettiği 20 golle, 25 haftalık performansını da aştı...
ÖMER BAYRAM CEZALI
Teknik direktör Okan Buruk göreve geldiğinde takımda özgüven sorunu olduğunu belirterek, "Bunu aştık ve kenetlendik. Başarı da geldi" dedi. Cezalı duruma düşen Ömer Bayram, bu haftaki Alanya maçında forma giyemeyecek.
SON KURBANI OSMANLI OLDU
Süper Lig'de ilk defa art arda 4. maçını kayıpsız geçen Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor'u da farklı yendi.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:44
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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