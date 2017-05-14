 Akhisar 4 istiyor – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Akhisar 4 istiyor

    Akhisar 4 istiyor

    Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacak , rakibini mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa art arda 4 karşılaşmasını kazanacak.

    Teknik direktör , "Takım olarak formumuzun zirvesindeyiz" dedi.

    GALİBİYETİ YOK!
    Süper Lig'de Osmanlı ile 4. maçına çıkacak Akhisar, rakibine karşı galibiyet alamadı. Önceki 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Akhisar'ın, ligdeki 5. sezonunda Osmanlı dışında, sadece Alanya karşısında galibiyeti bulunmuyor.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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