 Akhisar Belediyespor ilk peşinde – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Akhisar Belediyespor ilk peşinde

    Akhisar Belediyespor ilk peşinde

    Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacak Akhisar Belediyespor, rakibini mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa art arda 4 karşılaşmasını kazanacak.

    Teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle başarılı sonuçlara imza atan Akhisar Belediyespor, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0 ve geçen hafta da Gaziantepspor'u 6-0'lık skorla geçti.

    Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, yarın Osmanlıspor'u da mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

    Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor maçında hakem Barış Şimşek düdük çalacak.

    Osmanlıspor'a karşı galibiyeti yok
    Süper Lig'de Osmanlıspor'la 4. maçına çıkacak Akhisar Belediyespor, rakibine karşı galibiyet alamadı.

    Daha önceki 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Akhisar Belediyespor'un, ligdeki 5. sezonunda Osmanlıspor dışında, sadece bir maç yaptığı Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmuyor.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:53
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