 Buruk, Cikalleshi’yi istiyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Buruk, Cikalleshi’yi istiyor

    Buruk, Cikalleshi’yi istiyor
    Akhisar'ın ara transferde M.Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, son haftalarda yükselen formuyla takımın vazgeçilmezi oldu. Teknik Direktör Buruk, 10 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan 26 yaşındaki Arnavut golcünün takımda kalmasını istedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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